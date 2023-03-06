Бразильському нападнику проведуть операцію з відновлення зв'язок голеностопа.

Зірковий нападник ПСЖ і національної збірної Бразилії Неймар пропустить залишок нинішнього сезону.

Як повідомляє офіційний сайт паризького клубу, 31-річний бразилець вибув через травму гомілкостопа на термін від трьох до чотирьох місяців. Бразильцю проведуть операцію з відновлення зв'язок в одній з клінік в Досі, щоб уникнути ризику рецидиву травми в майбутньому.

"В останні роки у Неймара було кілька проблем з правим гомілковостопним суглобом. Після розтягнення зв'язок, яке гравець отримав 19 лютого, медичний штаб команди рекомендував провести операцію з відновлення зв'язок, щоб уникнути ризику рецидиву травми. Всі експерти підтвердили необхідність цього рішення.

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Операція буде проведена найближчим часом в Досі. Приблизні терміни відновлення гравця - три-чотири місяці", - йдеться в заяві прес-служби парижан.

Таким чином, повернутися до тренувань Неймар зможе не раніше літа, коли вже буде завершено поточний футбольний сезон.

Нагадаємо, Неймар отримав травму гомілкостопа 19 лютого в матчі Ліги 1 проти "Лілля".

У поточному сезоні бразилець зіграв 29 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 18 голів і віддав 17 гольових передач.

У чемпіонаті Франції ПСЖ утримує лідерство, випереджаючи "Марсель" українця Руслана Малиновського на 8 очок.

У середу, 8 березня, ПСЖ зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Перший матч цих команд завершився перемогою мюнхенського клубу з рахунком 1:0.

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