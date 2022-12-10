Збірна Бразилії оплакує поразку хорватам.

Лідер збірної Бразилії Неймар прокоментував виліт своєї команди з ЧС-2022. Головні фаворити турніру сенсаційно поступилися збірній Хорватії в серії післяматчевих пенальті.

"Це схоже на жахливий сон. Не можу повірити, що сталося. Ця поразка довго завдаватиме біль. Я хочу подякувати бразильським вболівальникам за їх підтримку, любов і повагу до всіх гравців команди. На жаль, ми не здійснили своєї мрії, але це футбол, і таке трапляється. Тепер оплакуватимемо цю поразку вдома і страждатимемо через неї", - сказав Неймар для кореспондента одразу після поєдинку.

Додамо, що Неймар прямо на полі заплакав після поразки. На запитання журналіста, чи готовий 30-річний бразилець завершити виступи за збірну, Неймар відповів:

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"Чесно кажучи, я не знаю. Думаю, зараз неправильно говорити, у мене голова у вогні, я не дуже добре розумію. Сказати зараз, що це кінець, отже, поспішити. Подивимося що буде далі. Двері до збірної я не зачиняю, але я і не говорю на 100%, що залишусь. Я нічого не гарантую", - додав Неймар.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Бразилії Тіте подав у відставку після поразки хорватам.

Бразильська команда набрала 6 очок на груповому етапі, обігравши Швейцарію (1:0) та Сербію (2:0), але поступившися Камеруну (0:1). В 1/8 фіналу Бразилія розгромила Південну Корею (4:1).

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