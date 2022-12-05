Перемогу бразильцям принесли голи Вінісіуса Жуніора, Неймара, Рішарлісона і Лукаса Пакета.

У понеділок, 5 грудня, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу національна збірна Бразилії протистояла Південній Кореї.

Поєдинок команд проходив на стадіоні "974" в місті Доха і завершився з рахунком 4:1 на користь п'ятикратних чемпіонів світу.

Футболістам збірної Бразилії вдалося забити два швидких голи - на 7-й відзначився Вінісіус Жуніор з передачі Рафіньї. На 11-й хвилині Неймар реалізував пенальті, призначений за фол на Рішарлісоні. Під кінець півгодини гри рахунок до розгромного довів Рішарлісон. На 36-й хвилині Лукас Пакета забив четвертий м'яч бразильців, відзначившись з передачі Вінісіуса Жуніора.

Відео дня

У другому таймі "пентакампеони" розслабилися, дозволивши Пеку Сін Хо відзначитися голом престижу.

Бразилія - Південна Корея - 4:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 7, Неймар, 13, Рішарлісон, 29, Пакета, 36 - Пек Сін Хо, 76

Бразилія: Аліссон (Вевертон, 80), Даніло (Бремер, 71), Маркіньос, Тіаго Сільва, Мілітао (Даніель Алвес, 63), Неймар (Родріго, 81), Каземіро, Пакета, Вінісіус (Мартінеллі, 72), Рішарлісон, Рафінья

Корея: Кім Сін Гю, Кім Джин Су (Хон Чхоль, 46), Кім Ен Гвон, Кім Мін Дже, Кім Мун Хван, Хван Хі Чхан, Хван Ін Бом (Пек Сін Хо, 65), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Лі Дже Сон (Лі Кан Ін, 74), Сон Хін Мін, Чо Гю Сун

Огляд матчу:

Відзначимо, що гол у цьому поєдинку став знаковим для Неймара. Він став третім гравцем в історії збірної Бразилії, хто зумів відзначитися на трьох мундіалях. Раніше це зробили такі легендарні футболісти, як Пеле і Роналдо. Всього у 30-річного Неймара 7 голів на ЧС.

Крім того, Неймар забив свій 76-й гол за збірну Бразилії і йому залишився один гол до повторення рекорду Пеле за голами за "селесао". В активі "Короля футболу" 77 голів у складі головної команди країни.

Додамо, що збірна Бразилії в 1/4 фіналу ЧС-2022 зіграє з командою Хорватії, яка раніше обіграла Японію. Основний і додатковий час завершився внічию - 1:1, в серії пенальті хорвати були сильнішими - 3:1. Гра 1/4 фіналу відбудеться 9 грудня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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