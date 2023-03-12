Кіліан Мбаппе став автором 3000-го голу ПСЖ в чемпіонаті Франції.

У суботу, 11 березня, відбувся поєдинок 27-го туру французької Ліги 1, в якому "Брест" грав проти ПСЖ.

Гра пройшла на стадіоні "Франсіс-Ле Бле" і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Першими у цій зустрічі забили парижани - на 37-й хвилині відзначився Карлос Солер. Але гості недовго вели в рахунку, так як вже через шість хвилин "Брест" зрівняв завдяки голу Франка Онори, точний пас якому віддав Ромен Дель Кастійо.

На 90+1-й хвилині гол форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе після геніальної передачі Ліонеля Мессі вийшов один на один з воротарем суперника і реалізував свій шанс, подарувавши перемогу своїй команді.

"Брест" - ПСЖ - 1:2

Голи: Онора, 43 - Солер, 37, Мбаппе, 90

"Брест": Бізот, Фадіга (Ерей, 81), Дарі, Брассьє, Дюверн, Онора, Дель Кастійо (Лемарешаль, 76), Белькебла, Ле-Мелу, Маньєт, Муньє (Ле Дуарон, 67)

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Бернат, 75), Рамос, Данілу Перейра, Мендеш, Верратті, Фабіан Руїс (Вітінья, 75), Солер (Екітік, 81), Заїр-Емері (Саншеш, 89), Мессі, Мбаппе

Попередження: Белькебла, 86 - Мбаппе, 86

Огляд матчу:

Додамо, що гол Кіліана Мбаппе став 3000-м голом ПСЖ у вищому дивізіоні Франції. ПСЖ став 12-м клубом в історії турніру, якому вдалося вийти на такий показник. Для цього парижанам знадобилося 1858 матчів. Тільки "Марсель" (1801) і "Сент-Етьєн" (1816) досягли цього результату при меншій кількості ігор.

Також відзначимо, що аргентинський нападник Ліонель Мессі зробив 300-ту результативну передачу на клубному рівні.

За підсумками зустрічі ПСЖ набрав 66 очок і збільшив відрив від "Марселя", що йде на другому місці, до 11 балів. "Брест" з 23 очками залишився на 15-му місці.

У наступному турі чемпіонату Франції паризький клуб зіграє з "Ренном", а "Брест" з "Труа". Обидві зустрічі відбудуться 19 березня.

Нагадаємо, раніше ПСЖ вилетів з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів мюнхенській "Баварії".

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