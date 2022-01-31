Нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе, схоже, визначився з майбутнім клубом остаточно.
Авторитетне видання Bild повідомляє, що знаменитий французький футболіст влітку 2022 року перейде в мадридський "Реал". Сторони погодили умови контракту.
Джерело зазначає, що президент іспанського гранда Флорентіно Перес зумів переконати 23-річного француза перейти в його команду.
Мбаппе навідріз відмовився продовжувати свій контракт з ПСЖ. Літом футболіст перейде в "Реал" абсолютно безкоштовно, адже його контракт з парижанами закінчується в червні 2022 року.
Повідомляється, що Мбаппе буде отримувати в Іспанії запаморочливі гроші. Зарплата зіркового нападника в рік складе 50 млн євро. Це робить Мбаппе найбільш високооплачуваним футболістом світу.
Офіційно про перехід Мбаппе в "Реал" має стати відомо після матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, на цій стадії ПСЖ зіграє якраз з мадридським "Реалом".
У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 28 матчів у всіх турнірах, 19 забитих голів і 13 асистів.
Читайте такожНезадоволені його грою: європейський клуб виставив на продаж гравця збірної України - ЗМІПортал Transfermarkt вважає саме Мбаппе найдорожчим футболістом планети. Його ціна становить 160 млн євро.
Кіліан Мбаппе: кар'єра
- Мбаппе є вихованцем футбольного клубу "Монако". Дебютував за "монегасків" Мбаппе в 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів і забив 27 голів і віддав 16 голів.
- У 2017 році Мбаппе перейшов в ПСЖ. Сума трансферу в підсумки склала 180 мільйонів євро.
- У складі парижан французький нападник зіграв 199 матчів у всіх турнірах і відзначився 151 забитим голом і 77 результативними передачами.
- За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 53 матчі і забив 24 голи.