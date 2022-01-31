Кіліан Мбаппе і "Реал" узгодили умови контракту.

Нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе, схоже, визначився з майбутнім клубом остаточно.

Авторитетне видання Bild повідомляє, що знаменитий французький футболіст влітку 2022 року перейде в мадридський "Реал". Сторони погодили умови контракту.

Джерело зазначає, що президент іспанського гранда Флорентіно Перес зумів переконати 23-річного француза перейти в його команду.

Мбаппе навідріз відмовився продовжувати свій контракт з ПСЖ. Літом футболіст перейде в "Реал" абсолютно безкоштовно, адже його контракт з парижанами закінчується в червні 2022 року.

Повідомляється, що Мбаппе буде отримувати в Іспанії запаморочливі гроші. Зарплата зіркового нападника в рік складе 50 млн євро. Це робить Мбаппе найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Офіційно про перехід Мбаппе в "Реал" має стати відомо після матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, на цій стадії ПСЖ зіграє якраз з мадридським "Реалом".

У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 28 матчів у всіх турнірах, 19 забитих голів і 13 асистів.

Читайте такожНезадоволені його грою: європейський клуб виставив на продаж гравця збірної України - ЗМІПортал Transfermarkt вважає саме Мбаппе найдорожчим футболістом планети. Його ціна становить 160 млн євро.

Кіліан Мбаппе: кар'єра