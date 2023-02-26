Сергій Кривцов допоміг своїй команді стартувати з перемоги в новому сезоні МЛС.

У неділю, 26 лютого, "Інтер Маямі", який в зимове трансферне вікно підписав захисника Сергія Кривцова з "Шахтаря", в рамках першого туру чемпіонату МЛС протистояв "Монреалю".

Матч проходив на стадіоні "Форт-Лодердейл" в Маямі і завершився перемогою "Інтера" з рахунком 2:0.

Український захисник вийшов на поле в стартовому складі і на 41-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. Кривцов забив гол після подачі з кутового.

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У другій половині зустрічі "Інтер" подвоїв свою перевагу і в підсумку здобув перемогу.

"Інтер Маямі" - "Монреаль" - 2:0

Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76

Відео голу Кривцова:

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Відзначимо, що за підсумками гри Сергій Кривцов був визнаний найкращим футболістом матчу.

"Я по-справжньому щасливий. Я навіть не міг мріяти про таке", - сказав захисник збірної України після матчу.

Сергій Кривцов перейшов в "Інтер Маямі" 31 січня 2023-го і уклав з американцями угоду терміном на 2 роки.

Наступний поєдинок "Інтер Маямі" проведе 5 березня. Команда Кривцова прийме "Філадельфію Юніон".

Нагадаємо, футбольний клуб "Інтер Маямі" належить легендарному англійському футболісту Девіду Бекхему. Цей клуб був заснований в 2018 році, а в 2020-му почав свої виступи в МЛС - вищому дивізіоні системи футбольних ліг США і Канади.

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