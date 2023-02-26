У неділю, 26 лютого, "Інтер Маямі", який в зимове трансферне вікно підписав захисника Сергія Кривцова з "Шахтаря", в рамках першого туру чемпіонату МЛС протистояв "Монреалю".
Матч проходив на стадіоні "Форт-Лодердейл" в Маямі і завершився перемогою "Інтера" з рахунком 2:0.
Український захисник вийшов на поле в стартовому складі і на 41-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. Кривцов забив гол після подачі з кутового.
У другій половині зустрічі "Інтер" подвоїв свою перевагу і в підсумку здобув перемогу.
"Інтер Маямі" - "Монреаль" - 2:0
Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76
Відео голу Кривцова:
Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
Відзначимо, що за підсумками гри Сергій Кривцов був визнаний найкращим футболістом матчу.
"Я по-справжньому щасливий. Я навіть не міг мріяти про таке", - сказав захисник збірної України після матчу.
Сергій Кривцов перейшов в "Інтер Маямі" 31 січня 2023-го і уклав з американцями угоду терміном на 2 роки.
Наступний поєдинок "Інтер Маямі" проведе 5 березня. Команда Кривцова прийме "Філадельфію Юніон".
Нагадаємо, футбольний клуб "Інтер Маямі" належить легендарному англійському футболісту Девіду Бекхему. Цей клуб був заснований в 2018 році, а в 2020-му почав свої виступи в МЛС - вищому дивізіоні системи футбольних ліг США і Канади.