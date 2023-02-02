Футболіст переїхав до Америки.

31-річний центральний захисник "Інтер Маямі" Сергій Кривцов після переходу до ФК з "Шахтаря" розповів про мотиви такого вчинку. В інтерв'ю Aol він заявив, що йому необхідно захистити свою родину від війни в Україні.

"Всі знають про війну в Україні. Я чув звуки вибухів, їх чули мої діти, і так бути не повинно. Як батько я маю забезпечити безпеку своєї родини. Пишаюся своїм хоробрим українським народом та нашими воїнами і, звісно ж, я впевнений у перемозі", - сказав Кривцов.

Також футболіст подякував США за підтримку та допомогу Україні.

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Як українці відреагували на заяву спортсмена

Не всім українцям сподобалася заява Кривцова про те, що він хоче забезпечити безпеку власної родини, адже наразі низці українських чоловіків заборонено виїзд з країни:

"Дійсно виникає питання чим оце футболіст кращий за інших чоловіків, адже згідно з Конституцією, у нас всі "рівні", однак рівність якась вибіркова. Одним можна за кордон на заробітки, іншим зась?"

"Професійних спортсменів випускають... Читай список, затверджений Кабміном ... Все в межах закону"

"Квиток тобі в один кінець".

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