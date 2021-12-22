Одразу три родини разом проводять відпустку.

Футболісти донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко, Сергій Кривцов та Микола Матвієнко разом проводять відпустку на Мальдівах зі своїми родинами.

"Наша компанія найчисленніша в історії острова. Я так думаю, що залишиться найяскравішою і незабутньою - це точно", - підписала знімок в Instagram Юлія П'ятова, дружина воротаря "Шахтаря" Андрія П'ятова.

"Наша банда", - лаконічно прокоментувала фото Маргарита Степаненко, дружина Тараса.

Сам П'ятов не полетів на відпочинок, адже йому зробили операцію на руці.

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