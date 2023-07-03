"Інтер" Маямі планує підписати ще двох-трьох зіркових футболістів.

На початку червня стало відомо, що легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі продовжить свою кар'єру в "Інтері" Маямі.

Співвласник американського клубу Хорхе Мас розповів, як відбувалися переговори з 36-річним футболістом і розкрив деякі подробиці його контракту.

За словами Маса, Мессі отримає частку в клубі після завершення професійної кар'єри.

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"Ми почали думати про те, як підписати Мессі ще в 2019 році. Ліонель може перетворити МЛС в одну з двох-трьох найбільших ліг світу. Думаю, він прийшов до нас з бажанням залишити свій слід і зможе зробити це навіть за межами поля.

Коли Лео піде на пенсію, він отримає частку в клубі. Я уявляю життя Мессі після футболу, воно буде дуже схоже на життя Девіда Бекхема або Майкла Джордана.

Крім того, Хорхе Мас розповів, скільки зароблятиме нападник збірної Аргентини в "Інтері".

"Зарплата Мессі в "Інтері" Маямі складе 50-60 мільйонів доларів на рік.

Я витратив на його трансфер три роки, останні півтора року були дуже інтенсивними. Ми вели багато розмов з Хорхе Мессі. Девід спілкувався з Лео тільки про футбольні питання, адже він, перш за все, гравець.

Я бачив, що відбувалося в кінці травня і не хотів, щоб він відчував тиск. Ми спілкувалися в Барселоні, Маямі, Росаріо, Досі. Весь чемпіонат світу я провів у Катарі, спостерігаючи за Аргентиною. Контракт з Apple був дуже важливий для завершення угоди", - наводить слова Маса видання El Pais.

Варто відзначити, що Ліонель Мессі стане найбільш високооплачуваним футболістом в історії МЛС.

Раніше рекордну зарплату в американській лізі отримував швейцарський півзахисник "Чикаго Файр" Джердан Шакірі. Його оклад - 8,2 мільйона доларів.

Хорхе Мас також повідомив, що "Інтер" Маямі ще не завершив трансферну кампанію. Клуб планує підписати ще двох-трьох зіркових гравців.

"Для нас важливо оточити Мессі гравцями його рівня. У роздягальні це буде дуже важливо. Тим більше для хлопців з Академії.

Хто ще прийде? Ще двоє або троє. Жорді Альба? З Жорді Альбою говорили. Луїс Суарес? У нього контракт, і я не знаю, чи вийде це. З Ді Марією ми теж розмовляли, але, схоже, він має намір підписати контракт з іншою командою. Всі оголошення з'являться до 15 липня", - розповів Мас.

Нагадаємо, "Інтер" Маямі цього літа, крім Ліонеля Мессі, підписав ще одного легендарного екс-гравця "Барселони" - Серхіо Бускетса.

Додамо, що за американський клуб виступає захисник збірної України Сергій Кривцов. Він перейшов в "Інтер" з "Шахтаря" минулої зими. Українець зіграв 18 матчів за команду з Маямі і забив один гол.

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