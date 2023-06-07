Аргентинський нападник повідомив, що його рішення не залежало від грошей.

Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі, який напередодні повідомив про відхід з ПСЖ, продовжить свою кар'єру в американському клубі "Інтер" Маямі.

Про це легендарний аргентинець розповів у спеціальному інтерв'ю для Mundo Deportivo і Sport.

"Я не повертаюся в "Барселону", я переходжу в "Інтер" Маямі. Рішення підтверджено на 100%. Якби справа була в грошах, я б поїхав в Саудівську Аравію або ще куди-небудь. Правда полягає в тому, що моє остаточне рішення залежить від іншого, а не від грошей", - заявив Мессі.

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Нагадаємо, Ліонель Мессі покинув ПСЖ після закінчення сезону-2022/2023 на правах вільного агента.

Аргентинець виступав за паризький клуб з літа 2021 року. В активі 35-річного нападника 32 голи і 35 гольових передач в 75 іграх за ПСЖ.

З парижанами Лео два рази ставав чемпіоном Франції і один раз виграв Суперкубок країни.

Варто відзначити, що у Мессі мав більш вигідну пропозицію з Саудівської Аравії. Місцевий "Аль-Хіляль" пропонував аргентинцеві контракт на два сезони із зарплатою 600 мільйонів євро на рік. Однак 35-річний нападник зробив вибір на користь клубу з МЛС.

Додамо, що одним з власників "Інтера" Майамі є легендарний англійський екс-футболіст Девід Бекхем. Також у цьому клубі виступає захисник збірної України Сергій Кривцов.

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