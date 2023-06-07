Ліонель Мессі може продовжити свою кар'єру в США.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, який напередодні оголосив про відхід з ПСЖ на правах вільного агента, отримав дуже вигідну пропозицію з Саудівської Аравії.

За інформацією Catalunya Radio, саудівський футбольний клуб "Аль-Хіляль" готовий платити 35-річному аргентинцеві 1 мільярд євро на рік.

Джерело стверджує, що Мессі відмовився від такої спокусливої пропозиції, вирішивши, що гроші не головне.

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За інформацією ЗМІ, головним фаворитом у боротьбі за Ліонеля Мессі є американський клуб "Інтер Маямі", який у співпраці з керівництвом МЛС розробив план, щоб перевезти зіркового нападника в США.

Журналіст Жоан Фонтес повідомляє, що сім'я Мессі розділилася у виборі нового клубу для аргентинця. Батько гравця вважає за краще прийняти пропозицію з Саудівської Аравії, дружина футболіста Антонелла схиляється до варіанту з клубом з США.

Примітно, що в родині Мессі не обговорюють варіант з поверненням в "Барселону". Це може бути пов'язано з тим, що каталонський клуб не може зробити пропозицію Ліонелю через фінансові проблеми.

Нагадаємо, останні два сезони Мессі провів у ПСЖ. За французький клуб аргентинець зіграв 75 матчів, відзначився 32 голами і віддав 35 гольових передач.

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