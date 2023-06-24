Легендарний іспанський півзахисник Серхіо Бускетс, який напередодні покинув "Барселону" на правах вільного агента, продовжить кар'єру в "Інтер Маямі".
Прес-служба американського клубу анонсувала підписання зіркового новачка.
Серхіо Бускетс отримає статус франчайзингового гравця, як і Ліонель Мессі, який поповнив склад "Інтера" раніше.
Повідомляється, що іспанський півзахисник підписав дворічний контракт з клубом з МЛС.
Варто відзначити, що багаторічний капітан "Барселони" прийняв пропозицію "Інтера" заради гри з Мессі. Бускетс вибрав варіант з переїздом в США, незважаючи на бажання головного тренера "Барселони" Хаві продовжити з ним співпрацю і незважаючи на астрономічні суми, запропоновані арабськими шейхами.
Додамо, що за інформацією ЗМІ, "Інтер Маямі" планує підписати ще одного легендарного футболіста "Барселони" - Жорді Альбу. Лівий захисник збірної Іспанії раніше офіційно заявив, що залишає каталонський клуб.
Відомо, що Альба підтримує контакти з клубом Девіда Бекхема. Його перехід залежить від можливості стати гравцем категорії TAM (Targeted Allocation Money). Цей статус нижче гравця франшизи, але при цьому він дозволяє командам МЛС отримувати фінансування з додаткового фонду.
Нагадаємо, за "Інтер Маямі" грає захисник збірної України Сергій Кривцов.