Серхіо Бускетс відмовився продовжити контракт з "Барселоною" заради гри з Мессі.

Легендарний іспанський півзахисник Серхіо Бускетс, який напередодні покинув "Барселону" на правах вільного агента, продовжить кар'єру в "Інтер Маямі".

Прес-служба американського клубу анонсувала підписання зіркового новачка.

Серхіо Бускетс отримає статус франчайзингового гравця, як і Ліонель Мессі, який поповнив склад "Інтера" раніше.

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Повідомляється, що іспанський півзахисник підписав дворічний контракт з клубом з МЛС.

Варто відзначити, що багаторічний капітан "Барселони" прийняв пропозицію "Інтера" заради гри з Мессі. Бускетс вибрав варіант з переїздом в США, незважаючи на бажання головного тренера "Барселони" Хаві продовжити з ним співпрацю і незважаючи на астрономічні суми, запропоновані арабськими шейхами.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, "Інтер Маямі" планує підписати ще одного легендарного футболіста "Барселони" - Жорді Альбу. Лівий захисник збірної Іспанії раніше офіційно заявив, що залишає каталонський клуб.

Відомо, що Альба підтримує контакти з клубом Девіда Бекхема. Його перехід залежить від можливості стати гравцем категорії TAM (Targeted Allocation Money). Цей статус нижче гравця франшизи, але при цьому він дозволяє командам МЛС отримувати фінансування з додаткового фонду.

Нагадаємо, за "Інтер Маямі" грає захисник збірної України Сергій Кривцов.

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