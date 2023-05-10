Чутки підтвердилися офіційною інформацією.

Опорний півзахисник "Барселони" Серхіо Бускетс після завершення поточного сезону покине каталонський клуб.

"Блауграна" опублікувала у своїх соцмережах ролик, у якому прощається з іспанським футболістом. Також відповідну інформацію клуб розмістив на своєму офіційному сайті.

Чинний контракт Бускетса з "Барсою" розрахований до 30 червня 2023-го року. Сторони вирішили його не продовжувати.

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Серхіо також повідомив про своє рішення у соцмережах. Він випустив емоційний ролик, у якому наголосив, що "це було честю і джерелом гордості носити цю емблему, але всьому має прийти кінець". Він зазначив, що це рішення далося йому важко.

Бускетс став гравцем до "Барселони" у 2005-му році – тоді він приєднався до академії клубу. 13 вересня 2008-го року тодішній тренер каталонців Хосеп Гвардіола вперше включив Серхіо до складу першої команди на матч. Тоді ж він і дебютував у стартовому складі у поєдинку проти "Расінга".

Загалом на його рахунку з того періоду 719 зустрічей за "блауграну", у яких він забив 18 голів та віддав 45 асистів. Разом із командою півзахисник здобув 31 титул, зокрема три Ліги чемпіонів. Невдовзі Серхіо може записати до свого активу ще й 32-й трофей, адже у "Барселони" неймовірні шанси здобути чемпіонство Іспанії цього року.

Поки офіційно невідомо, куди саме перейде 34-річний футболіст. ЗМІ раніше його пов’язували з клубом "Інтер" Майямі, у якому виступає українець Сергій Кривцов. Окрім цього у Бускетса були пропозиції від команд із Саудівської Аравії.

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