Жорді Альба і "Барселона" розірвали контракт за обопільною згодою.

Легендарний лівий захисник "Барселона" і збірної Іспанії Жорді Альба залишає "блаугранас" після завершення нинішнього сезону.

Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, сторони вирішили достроково розірвати контракт, який був розрахований до літа 2024 року.

"Я прийняв вкрай зважене рішення. Думаю, що відійти в сторону було кращим варіантом. Так я і вчинив. Мене підтримали багато людей. Вболівальники завжди підтримували мене в моменти, коли у мене щось не виходило. Я завжди отримував підтримку і відчував прихильність на вулицях міста, я відчував себе дуже коханим.

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Це моє рішення. Я думаю, що роблю правильно і йду у відповідний момент. Прийняти це рішення було нелегко, прощання на "Камп Ноу" буде для мене непростим моментом", - прокоментував свій відхід з "Барселони" 34-річний захисник.

Жорді Альба є вихованцем "Барселони", але професійну кар'єру починав у "Валенсії". У 2012 році Альба перейшов з "Валенсії" в "Барселону" за 14 мільйонів євро.

За період кар'єри в "Барселоні" Жорді зіграв 458 матчів, забив 27 голів і віддав 99 результативних передач.

З каталонським клубом 34-річний футболіст виграв 18 трофеїв: 6 титулів Ла Ліги, 1 кубок Ліги чемпіонів, 1 Суперкубок УЄФА, 5 Кубків Іспанії, 4 Суперкубка Іспанії і 1 Клубний чемпіонат світу.

У поточному сезоні Альба зіграв 29 матчів, забив 2 голи і зробив 6 гольових передач.

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