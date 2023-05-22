Ряд українських футбольних клубів відреагували на вчинок гравців "Барселони".

Напередодні вибухнув гучний скандал навколо футбольного клубу "Барселона", гравці якого знялися у відеоролику з вдячністю для російських уболівальників після перемоги в чемпіонаті Іспанії.

На скандальний вчинок футболістів "блаугранас" відреагували ряд українських футбольних клубів.

Зокрема, прес-служба київського "Динамо"опублікувала пост в соціальних мережах, в якому запропонували "Барселоні" переїхати ближче до російських уболівальників і грати в чемпіонаті РФ. До цього посту "біло-сині" прикріпили фото руйнувань після прильоту ракети на стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові.

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"Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК "Барселона" переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь в чемпіонаті Росії", - йдеться в повідомленні.

Також вчинок футболістів іспанського гранда засудили в донецькому "Шахтарі".

"Поки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці "Барселони" Алекс Бальде і Сергі Роберто записують відеозвернення до вболівальників країни, яка прямо зараз вбиває українців, вбиває дітей, знищує наші міста.

Жодна перемога, ні сотні проданих футболок не варті людського життя. На знімках - двоє воїнів України Віталій Шумей і Богдан Куш, які отримали важкі поранення в результаті російської агресії і зараз знаходяться на лікуванні в Барселоні.

Чи вважаєте ви цю ситуацію нормою, Роберт Левандовскі? Ви, як капітан збірної Польщі, країни, яка дуже допомагає Україні, повинні розуміти масштаби трагедії і абсурдність такого вчинку", - йдеться в заяві "Шахтаря" в Твіттері.

Варто відзначити, що капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі, який грає за каталонський клуб і активно підтримує Україну, вже відреагував на скандальний інцидент. Футболіст зазначив, що він здивований цією ситуацією і повідомив, що іспанський клуб "має намір зробити якісь дії у відповідь".

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін також відреагував на відео, записане гравцями "Барселони".

"Український футбольний клуб "Шахтар" висловлює своє обурення з приводу поширеного відеозвернення гравців "Барселони" Алехандро Бальде і Сержі Роберто зі словами подяки футбольним уболівальникам з Росії.

Другий рік на території України триває криваве військове вторгнення з боку Російської Федерації, якому немає виправдання. Жертвами цієї війни стали тисячі українців, зруйновані десятки міст, мільйони людей втратили свої будинки і стали біженцями. Весь світ об'єднався в підтримці України та українського народу і засудив вторгнення. Щодня ми робимо все, щоб наблизити перемогу України і захистити європейські цінності свободи і демократії. Особливу допомогу Україні надає польський народ: зокрема, свою солідарність з українцями неодноразово демонстрував капітан національної збірної Польщі та нападник "Барселони" Роберт Левандовскі.

І в цей час ми бачимо, як футболісти одного з провідних клубів світу, "Барселони", звертаються до росіян, висловлюючи їм свою подяку і підтримку. Ми вважаємо це неможливим і просто аморальним вчинком. Ми повинні пам'ятати, що жодна перемога на футбольному полі не варта життя дитини, ніякі гроші, зароблені на футбольному ринку, не варті зруйнованих міст і покалічених доль людей.

Сподіваємося, ФК "Барселона" усвідомлює, що їхня підтримка такої країни, як Росія, в цей час абсолютно неприпустима. Ми очікуємо, що клуб визнає свою помилку і буде уникати таких ситуацій в майбутньому", - наводить слова Палкіна офіційний сайт "Шахтаря".

На вчинок футболістів "Барселони" відреагували й інші українські клуби.

Заява ФК "Десна" (Чернігів)

"Чекаємо "Барселону" на Чернігівщині! З нашого міста дуже добре вітати вболівальників країни-терориста під звуки повітряної тривоги і гуркіт ракетних розривів.

У вас буде можливість подивитися в очі тисячам сімей, які втратили свої будинки, своїх рідних і близьких. А свій наступний домашній матч пропонуємо зіграти на нашому стадіоні, ваші друзі-окупанти якраз "підготували" його для гри".

Заява ФК "Зоря" (Луганськ):

"Запрошуємо в Запоріжжя гравців Барселони, які записали звернення до вболівальників з Росії, подивитися на "русский мир".

Заява ФК "Чорноморець" (Одеса)

"Цікаво, що думають з цього приводу титульні спонсори клубу, у футболках з логотипами яких записувалося це звернення. "Барселона", ви не тільки підтримуєте державу-терориста, але ще і діксредітіруете своїх партнерів. Україна переможе. А вам повинно бути соромно".

Заява ФК "Минай"(Минай)

"Цікаво, якщо вболівальники з Росії - частина великої перемоги "Барселони", чи можна тепер вважати Серхі Роберто учасником руйнувань і вбивств, які його "друзі" скоїли в Україні?".

Заява ФК "Металіст 1925" (Харків)

"Запрошуємо "Барселону" до Харкова. До улюбленої ними Росії - кілька секунд польоту ракети".

Заява ФК "Рух" (Львів)

"Барселона" , у вас все нормально? Подяка рашистам? За що? Можливо, за зруйновані українські міста? За вбивство цивільних і дітей? Спорт поза політикою? А що ви скажете, подивившись на стадіон у Бахмуті?".

Нагадаємо, футбольний клуб "Барселона" напередодні достроково став чемпіоном Іспанії з футболу. Після цього футболісти "блаугранас" Алекс Бальде і Серхі Роберто записали відеозвернення до російських уболівальників каталонського клубу, в якому підкреслили, що скоро зустрінуться з ними. Це відео записано спеціально для офіційного транслятора чемпіонату Іспанії в Росії.

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