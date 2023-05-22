Польський форвард, який активно підтримує Україну, здивований заявою своїх одноклубників.

У суботу, 20 травня, спалахнув скандал навколо іспанської "Барселони". Футболісти "блаугранас" Серхі Роберто і Алехандро Бальде записали відеозвернення до російських уболівальників після дострокового чемпіонства в Ла Лізі.

Скандальний інцидент прокоментував форвард "Барселони" і національної збірної Польщі Роберт Левандовскі.

"Про цей запис я дізнався через деякий час і, м'яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубі про цю ситуацію і дізнався, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, які мають права на трансляцію Ла Ліги.

У таких ситуаціях часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Звичайно, це не виправдання, тому що про щось явно не подбали, і в результаті вийшло дуже погано. Наскільки мені відомо, клуб має намір зробити якісь дії у відповідь на цю ситуацію", - заявив Левандовскі в інтерв'ю Interia Sport.

Додамо, що Роберт Левандовскі неодноразово висловлював підтримку українському народу на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Раніше польський нападник отримав символічну капітанську пов'язку в кольорах України від Андрія Шевченка.

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