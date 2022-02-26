Форвард "Баварії" Роберт Левандовскі "не може вдавати, ніби нічого не відбувається".

У 24-му турі Бундесліги мюнхенська "Баварія" грала проти "Айнтрахту" (Франкфурт).

Польський бомбардир "Баварії" та один з найкращих футболістів світу Роберт Левандовскі був у капітанській пов'язці жовто-синього кольору - як прапор України. Нападник рішуче засудив російську агресію.

До того ж перед стартом матчу відбулася акція на підтримку України. "Припини це, Путін", - було написано на табло стадіону.

Нагадаємо, що збірна Польщі з футболу відмовилася грати проти Росії та готова прийняти навіть технічну поразку.

"Як спортсмен, я не можу вдавати, що нічого не відбувається", - написав Левандовскі в соцмережах після матчу.

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