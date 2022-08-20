Нападник "Барселони" Роберт Левандовскі став жертвою злодіїв.

Іменитий нападник національної збірної Польщі та "Барселони" Роберт Левандовскі отримав неприємний досвід в перший місяць перебування в Іспанії.

Футболіста обікрали в той момент, коли він роздавав автографи поблизу тренувальної бази каталонського гранда. У форварда викрали дорогий годинник, повідомляє NDTV Sports.

Інцидент трапився в четвер, 18 серпня. Поляк зупинився і через вікно свого автомобіля роздавав автографи. У цей момент зловмисник відкрив пасажирські двері його автомобіля і зняв з руки форварда годинник елітної марки Patek Philippe вартістю 70 тисяч євро.

Відзначається, що поляк намагався сам затримати злочинця, але незабаром втратив його з виду.

Відразу після інциденту про те, що трапилося був повідомлений місцевий відділ поліції, який протягом години відшукав злодія. Ним виявився 19-річний чоловік, що ховався в кущах неподалік стадіону. Незабаром після затримання злодій зізнався, що закопав годинник в саду біля бази "Барселони".

Джерело повідомляє, що зловмисник був заарештований, а годинник повернуто футболісту.

Нагадавши, Левандовскі перейшов в "Барселону" з "Баварії" влітку 2022 року. Каталонський клуб заплатив 45 млн євро за трансфер поляка, також 5 млн євро можуть бути виплачені в якості бонусів.

Дебют у поляка не вдався-у першому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" сенсаційно зіграла внічию з "Райо Вальєкано" (0:0).

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"

Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.

За період кар'єри в "Баварії" Роберт забив 344 м'ячі в 375 поєдинках.

Роберт Левандовскі 10 разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини і 6 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

У 2021 році Левандовскі був близький до отримання Золотого м'яча. Але в підсумку нагороду завоював форвард ПСЖ Ліонель Мессі, а поляк був визнаний найкращим футболістом року за версією FIFA.

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