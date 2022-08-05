Презентацію Роберта Левандовскі на стадіон "Камп Ноу" прийшли понад 57 тисяч глядачів.

Знаменитий нападник національної збірної Польщі Роберт Левандовскі був офіційно представлений в якості гравця "Барселони".

33-річний футболіст виступатиме за каталонців під 9-м номером, під яким в минулому сезоні виступав нападник Мемфіс Депай, який ще не покинув клуб.

"Левандовскі отримав 9-й номер за рішенням клубу. Це пов'язано з іміджевими та рекламними інтересами "Барселони".

Ми шукали відповідне рішення і прийняли його з максимальною повагою до Депаю",- сказав президент "Барселони" Жоан Лапорта.

Подивитися презентацію новачка "Барселони" на стадіон "Камп Ноу" прийшли понад 57 тисяч глядачів.

Роберт спробував сказати кілька фраз каталанською, подякував за підтримку і пообіцяв зробити все, щоб вигравати з "Барселоною" трофеї. Каталонці дуже тепло зустріли форварда і скандували його прізвище.

Далі була традиційна хвилинка показового фрістайлу. Левандовскі жонглював не гірше Роналдіньо, виконав різні трюки і показав фінт "навколо світу". Прес-служба "Барси" вже охрестила новачка Левандіньо.

Відзначимо, що Левандовскі, як і інші футболісти, що приєдналися до команди влітку - Жюль Кунде, Рафінья, Франк Кессьє, Андреас Крістенсен, - ще не був офіційно зареєстрований через проблеми каталонців з фінансуванням.

Нагадавши, Левандовскі перейшов в "Барселону" з "Баварії" у поточне трансферне вікно, уклавши контракт до кінця сезону-2025/2026.

За даними порталу Transfermarkt, каталонський гранд заплатив "Баварії" 45 мільйонів євро за трансфер поляка.

Перший матч нового сезону чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє 13 серпня з "Райо Вальєкано".

Вас також можуть зацікавити новини: