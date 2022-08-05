Знаменитий нападник національної збірної Польщі Роберт Левандовскі був офіційно представлений в якості гравця "Барселони".
33-річний футболіст виступатиме за каталонців під 9-м номером, під яким в минулому сезоні виступав нападник Мемфіс Депай, який ще не покинув клуб.
"Левандовскі отримав 9-й номер за рішенням клубу. Це пов'язано з іміджевими та рекламними інтересами "Барселони".
Ми шукали відповідне рішення і прийняли його з максимальною повагою до Депаю",- сказав президент "Барселони" Жоан Лапорта.
Подивитися презентацію новачка "Барселони" на стадіон "Камп Ноу" прийшли понад 57 тисяч глядачів.
Роберт спробував сказати кілька фраз каталанською, подякував за підтримку і пообіцяв зробити все, щоб вигравати з "Барселоною" трофеї. Каталонці дуже тепло зустріли форварда і скандували його прізвище.
Далі була традиційна хвилинка показового фрістайлу. Левандовскі жонглював не гірше Роналдіньо, виконав різні трюки і показав фінт "навколо світу". Прес-служба "Барси" вже охрестила новачка Левандіньо.
Robert Lewandinho! 🤩 pic.twitter.com/sNzcJbhPoW— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2022
Відзначимо, що Левандовскі, як і інші футболісти, що приєдналися до команди влітку - Жюль Кунде, Рафінья, Франк Кессьє, Андреас Крістенсен, - ще не був офіційно зареєстрований через проблеми каталонців з фінансуванням.
Нагадавши, Левандовскі перейшов в "Барселону" з "Баварії" у поточне трансферне вікно, уклавши контракт до кінця сезону-2025/2026.
За даними порталу Transfermarkt, каталонський гранд заплатив "Баварії" 45 мільйонів євро за трансфер поляка.
Перший матч нового сезону чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє 13 серпня з "Райо Вальєкано".