Польський форвард дуже радий переходу в іспанський клуб.

Нападник національної збірної Польщі Роберт Левандовскі, який перебрався з німецької "Баварії" до "Барселони", був представлений в якості нового гравця "синьо-гранатових".

Після презентації поляк дав інтерв'ю, в якому поділився своїми емоціями від трансферу і розповів про плани в новій команді.

"Я розумію чого від мене очікують. Я дуже хочу завойовувати трофеї і досягати успіху з цим великим клубом. Я буду старанно працювати на полі. З нетерпінням чекаю наступної гри. Бути тут здорово.

Я бомбардир і розумію, що від мене очікують, що я буду забивати голи і допомагати команді. І мені дуже хочеться багато чого тут досягти", - наводить слова Левандовскі Sport.es.

Додамо, що "Барселона" заплатила "Баварії" за Левандовскі 45 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів мюнхенський клуб отримає в якості бонусів.

Левандовскі став четвертим новачком каталонського гранда в літнє трансферне вікно. Раніше склад "синьо-гранатових" поповнили бразилець Рафінья з "Лідса", екс-захисник "Челсі" Андреас Крістенсен і колишній півзахисник "Мілана" Франк Кессьє.

Нагадаємо, що "Барселона" зараз перебуває в передсезонному турі в США. Напередодні "синьо-гранатові" здобули розгромну перемогу над командою легендарного Девіда Бекхема "Інтером Маямі" з рахунком 6:0.

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"

Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.

За період кар'єри в "Баварії" Роберт забив 344 м'ячі в 375 поєдинках.

Роберт Левандовскі 10 разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини і 6 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

У 2021 році Левандовскі був близький до отримання Золотого м'яча. Але в підсумку нагороду завоював форвард ПСЖ Ліонель Мессі, а поляк був визнаний найкращим футболістом року за версією FIFA.

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