На Піренеях скандал, пов’язаний з участю зіркових футболістів.

Гравці іспанського футбольного клубу "Барселона" виступили зі звернення до своїх фанатів із Росії. Вони привітали вболівальників із країни-терористки з тим, що "блауграна" завоювала чемпіонство Ла Ліги.

У ролику взяли участь захисник Алекса Бальде та півзахисник Серхі Роберто. Вони подякували російським фанатам за підтримку, а також назвали їх частиною перемоги.

Це відео записане спеціально для офіційного транслятора Прімери у Росії. Ролик був опублікований на його акаунті у Telegram.

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Ні Ла Ліга, ні "Барселона" поки офіційних коментарів не надали.

Однак коментатор MEGOGO - мовника чемпіонату Іспанії в Україні - Віталій Кравченко висловився щодо цього інциденту. Під час матчу "Барселона" – "Реал Сосьєдад", що відбувся у неділю, він іспанською мовою звернувся до представників Ла Ліги з нагадуванням, що в Україні досі триває війна проти російського народу.

"Поки Росія бомбить ракетами мирні українські міста, вбиває мирне населення, наші герої гинуть, а звичайні росіяни за цим мовчки спостерігають або взагалі підтримують цю війну — "Барселона" записує відео, на якому звертається до російських уболівальників та переказує їм вітання. Ганьба "Барселоні", Алехандро Бальде та Серджі Роберто за цей вчинок", - сказав коментатор, однак в той же час і подякував іншим представникам Іспанії за допомогу Україні.

Відзначимо, що у цьому матчі "Реал Сосьєдад" переміг "Барселону" на її ж полі з рахунком 2:1.

Однак цей результат вже ні на що для "блауграни" не впливав. Після поразки Ла Ліга провела офіційну церемонію вручення золотих нагород та трофею підопічним Хаві. Для "Барселони" перемога у чемпіонаті стала першою за останні чотири роки.

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