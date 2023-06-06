Карім Бензема поповнив ряди чемпіона Саудівської Аравії.

Французький нападник Карім Бензема, який напередодні оголосив про відхід з мадридського "Реала", працевлаштувався в новому клубі.

Чинний володар "Золотого м'яча" підписав контракт з "Аль-Іттіхадом", повідомляє офіційний сайт команди з Саудівської Аравії.

"Бензема з нами. Заричить новий тигр. Ласкаво просимо в "Іттіхад", - йдеться в повідомленні прес-служби "Аль-Іттіхада".

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Угода Бензема із саудівським клубом розрахована до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, Карім Бензема буде заробляти в новому клубі майже 200 мільйонів євро чистими за сезон, включаючи комерційні угоди.

Варто відзначити, що "Аль-Іттіхад" напередодні став чемпіоном Саудівської Аравії. Новий клуб Каріма Бензема в боротьбі за чемпіонський титул обійшов "Аль-Наср", за який виступає колишній одноклубник француза Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Бензема виступав за "Реал" протягом 14 сезонів. За цей час француз зіграв за "вершкових" 648 матчів, забив 354 голи і віддав 165 гольових передач.

З "Реалом" Карім виграв 25 трофеїв, серед яких п'ять перемог у Лізі чемпіонів чотири чемпіонські титули в Ла Лізі.

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