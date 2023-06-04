Сторони домовилися про припинення довготривалої співпраці.

Чинний володар Золотого м’яча нападник Карім Бензема покинув мадридський "Реал". Як повідомив іспанський клуб на своєму офіційному сайті, обидві сторони на обопільних умовах погодили не продовжувати співпрацю.

"Реал" Мадрид хоче висловити свою вдячність і прихильність тому, хто вже є однією з наших найбільших легенд", - йдеться у зверненні клубу.

Бензема приєднався до "Реала" у 2009-му році. Тоді мадридці купили нападника у французького "Ліона", заплативши 35 мільйонів євро. На той момент Каріму був 21 рік.

Відео дня

За 14 сезонів у складі мадридців форвард здобув 25 трофеїв. Така кількість є абсолютним рекордом для одного гравця у складі "Реала". У його активі п’ять перемог у Лізі чемпіонів, п’ять Клубних чемпіонатів світу, п’ять Суперкубків Європи, чотири перемоги в чемпіонаті Іспанії, три Кубка Іспанії та чотири Суперкубка Іспанії.

Бензема входить до п’ятірки гравців, котрі провели найбільшу кількість матчів у складі "Реала". Загалом він зіграв у 647 зустрічах. Окрім цього Карім забив 353 голи, що є другим результатом в історії мадридців – пальму першості посідає Кріштіану Роналду з показником 450 м’ячів.

Додамо, що нападник наприкінці минулого року отримав нагороду Золотий м’яч, як кращому гравцеві світу. Окрім цього Бензема є чинним капітаном "Реала".

Свій останній матч за "вершкових" Карім може провести сьогодні, 4 червня. Мадридці у матчі 38-го туру зіграють проти "Атлетіка".

Клуб також відзначив, що 6 червня в "Реал Мадрид Сіті відбудеться офіційний акт вшанування та прощання з Карімом Бензема, на якому буде присутній президент клубу Флорентіно Перес.

Відзначимо, що вчора "Реал" оголосив про відхід ще двох футболістів: Марко Асенсіо та Едена Азара.

Додамо, що згідно з інформацією Фабріціо Романо наступним клубом Бензема стане чинний чемпіон Саудівської Аравії "Аль-Іттіхад". Контракт може бути підписаний уже у середу, 7 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: