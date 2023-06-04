Еден Азар абсолютно не виправдав очікувань.

Мадридський "Реал" попрощався з Еденом Азаром. Як повідомили "вершкові" на своєму офіційному сайті, контракт був розірваний за рік до його завершення.

Хоч і його перехід до складу іспанського гранду відбувся у 2019-му році, однак він досі залишається найдорожчим трансфером в історії "Реала". Тоді "вершкові" заплатили за нього "Челсі" 115 мільйонів євро. Ця сума є найбільшою в історії, яку "Реал" виклав за одного футболіста.

Угода була укладена на п’ять років, однак сторони вирішили розірвати її за один сезон до завершення. 1 липня футболіст отримає статус вільного агента.

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В Азара була не лише найбільша зарплата серед усіх гравців "вершкових", але і загалом у Ла Лізі. Він заробляв за рік 28 мільйонів євро. Як повідомив італійський інсайдер Фабріціо Романо у Twitter, гравець отримає не повну зарплату за фінальний рік (сезон 2023/2024 рр.), як прописано в контракті, а на сім мільйонів менше.

Також Романо додав, що Азар роздумує над завершенням кар’єри футболіста. Зовсім скоро 32-річний гравець визначиться зі своїм майбутнім.

Відзначимо, що за час перебування у "Реалі" Еден виграв 8 титулів: 1 Кубок Європи, 1 Клубний чемпіонат світу, 1 Суперкубок Європи, 2 титули Ла Ліги, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

За чотири роки Азар взяв участь у 76 матчах "вершкових", у яких забив сім голів і віддав 12 асистів. Зокрема у поточному сезоні бельгієць зіграв у 10 зустрічах, провівши на полі загалом лише 392 хвилини.

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