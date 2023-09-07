Володар "Золотого м'яча-2023" буде оголошений 30 жовтня.

Авторитетне французьке видання France Football представило список 30 номінантів на "Золотий м'яч-2023".

Вперше за 20 років до списку номінантів на головну індивідуальну нагороду у футболі не потрапив Кріштіану Роналду. Востаннє португальського нападника не було серед номінантів у 2003 році.

А ось Ліонель Мессі, який не увійшов до списку найкращих в минулому році, в цьому році є головним фаворитом на "Золотий м'яч".

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Також до списку з 30 номінантів увійшли найкращий гравець сезону-2022/23 за версією УЄФА Ерлінг Холанд, чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема, форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та інші. Серед несподіваних номінантів на "Золотий м'яч-2023", відзначимо, марокканського голкіпера Яссіна Буну, який добре себе проявив на ЧС-2022 з футболу, а також виграв Лігу Європи у складі "Севільї". Цього літа воротар перейшов в саудівський клуб "Аль-Хіляль".

Список претендентів на Золотий м'яч-2023: Йошко Гвардіол, Джамал Мусіала, Андре Онана, Карім Бензема, Мохамед Салах, Джуд Беллінгем, Букайо Сака, Рандаль Коло Муані, Кевін Де Брюйне, Бернарду Сілва, Еміліано Мартінес, Хвіча Кварацхелія, Рубен Діаш, Ніколо Барела, Ерлінг Холанд, Яссін Буну, Мартін Едегор, Хуліан Альварес, Ілкай Гюндоган, Вінісіус Жуніор, Ліонель Мессі, Родрі, Лаутаро Мартінес, Антуан Грізманн, Роберт Левандовскі, Кіліан Мбаппе, Кім Мін-Чже, Віктор Осімхен, Лука Модріч, Харрі Кейн.

Нагадаємо, володар Золотого м'яча-2023 буде оголошений на спеціальній церемонії 30 жовтня. Традиційно, подія відбудеться в театрі "Шатре" в Парижі.

Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" є Ліонель Мессі. Аргентинський нападник отримував цю нагороду 7 разів. П'ять разів володарем "Золотого м'яча" ставав Кріштіану Роналду.

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