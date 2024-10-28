У "королівському клубі" кажуть: приз для них "припиняє своє існування".

Футбольний клуб "Реал" (Мадрид, Іспанія) ухвалив рішення бойкотувати цьогорічну церемонію вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди світового футболу "Золотий м'яч". Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що "королівський клуб" також скасував трансляцію п'ятигодинної спеціальної програми на RMTV.

Зазначається, що обурення "Реала" було викликане тим, що у клубі нібито дізналися, що форвард команди Вінісіус Жуніор не отримає нагороду. Не буде на церемонії і українського голкіпера "вершкових" Андрія Луніна, який претендує на приз найкращого воротаря сезону.

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Як сказали в "Реалі", "Золотий м'яч" для клубу перестає мати цінність і "прямо зараз припиняє своє існування".

Цікаво, що літак, замовлений клубом, вже був готовий до вильоту з мадридського аеропорту, проте за кілька годин до відправлення подорож було скасовано. Це рішення стало несподіванкою для організаторів заходу, які вже підготували все для прийому іспанської делегації, оскільки клуб раніше підтвердив свою участь і навіть повідомив про список гостей.

Додамо, що церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у Парижі і розпочнеться сьогодні о 20:00 за київським часом.

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Напередодні "Динамо" і "Шахтар" розписали "мирову" в українському футбольному "класико". Гра завершилася з рахунком 1:1. На гол "гірника" Матвієнка кияни відповіли влучним ударом Караваєва.

Після гри наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський пояснив, чому "Динамо" не змогло переграти "Шахтар". Він зазначив, що його підопічним не вистачило свіжості та емоцій.

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