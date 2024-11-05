З початку сезону у Ла Лізі Лунін тричі захищав ворота своєї команди.

У мадридському Реалі не задоволені грою українського воротаря Андрія Луніна, оскільки він поки що не показує очікуваних результатів.

З початку сезону у Ла Лізі Лунін тричі захищав ворота своєї команди. Це стало можливим через травму основного воротаря Реала Тібо Куртуа. У цих матчах команда один раз перемогла і два рази програла, Лунін при цьому пропустив у свої ворота п'ять голів.

Згідно клубної статистики, по воротах Луніна у цьому сезоні було пробито 11 разів, він відібрав тільки шість ударів. Таким чином, ефективність гри Луніна склала 54%. А в минулому сезоні його показник становив 75%.

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Враховуючи такі показники, боси Реала не приховують своє розчарування грою українського голкіпера.

Лунін в Реалі

Лунін став гравцем клубу у 2018 році, коли йому було 19 років і був частиною основної команди з 2020 року. У вересні цього року він продовжив контракт з іспанським клубом до 2030 року.

З реалом український голкіпер виграв 10 трофеїв: 2 кубки Ліги чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, 2 Суперкубки Європи, 2 титули Ла Ліги, Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

А 29 жовтня стало відомо, що воротар збірної України з футболу та мадридського "Реала" Андрій Лунін потрапив до трійки найкращих воротарів року. Він посів третє місце у голосуванні за "Трофей Яшина".

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