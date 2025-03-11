Денис Бойко опублікував прощальний пост у соціальних мережах.

Відомий український футболіст, ексголкіпер київського Динамо і збірної України Денис Бойко офіційно оголосив про завершення кар'єри, опублікувавши прощальний пост у соціальних мережах.

"Хочу подякувати без виключення усім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху! Моє імʼя і моя карʼєра були б неможливі без людей з якими я грав, працював і спілкувався починаючи з 7 років і по сьогоднішній день! Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди і заїзди на базу всі ці речі зробили мене тим ким я є сьогодні. Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись, як і усі в нашому світі", - написав він.

Бойко зазначив, що кожен день без виключення віддавав всього себе на футбольному полі задля команди і результату тому закінчує свою професійну карʼєру "з чистою совістю".

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"Футбол – це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі! Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)", – написав Денис.

Денис Бойко - що про нього відомо

Останнім клубом Дениса Бойка було житомирське Полісся. Також голкіпер виступав за Дніпро, з яким виходив у фінал Ліги Європи, київське Динамо, іспанську Малагу, турецький Бешикташ та українські ЦСКА Київ, Оболонь та Кривбас.

За київське "Динамо" голкіпер зіграв 108 матчів, з командою він один раз ставав чемпіоном України, два рази вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.

За національну збірну України він зіграв 7 матчів, пропустивши сім голів.

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