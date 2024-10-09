Презентацію нової форми прокоментував президент УАФ Андрій Шевченко.

Збірна України з футболу презентувала нову форму перед матчами Ліги націй, які відбудуться у жовтні. Домашня та виїзна форми мають три смужки на плечах та гасло "Слава Україні" на спині. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

В УАФ наголосили, що форма пов'язує українську культуру та футбол, що робить її "невід'ємним атрибутом кожного вболівальника".

"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до мети", - наголосив президент УАФ Андрій Шевченко.

Відео дня

Відомо, що перший матч у новій формі українська команда має провести 11 жовтня проти збірної Грузії у Лізі націй.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, київське "Динамо" програло німецькому "Гоффенгайму" з рахунком 2:0 під час матчу другого туру Ліги Європи.

Також повідомлялось, що донецький "Шахтар" зазнав поразки у другому матчі групового раунду футбольної Ліги чемпіонів. Як стало відомо, чемпіони України поступилися італійській "Аталанті" з рахунком 3:0.

Вас також можуть зацікавити новини: