Поєдинок відбувся у Ташкенті, Узбекистан.

Збірна України програла збірній Бразилії у півфіналі Чемпіонату світу з футзалу з рахунком 2:3 та зіграє у матчі за третє місце.

На 18-й хвилині Чернявський змістився від лівого краю та класно пробив у ближній кут, відкривши рахунок у матчі. Однак, на старті другої половини українці упродовж двох хвилин пропустили двічі. Дієго прорвався флангом і прострілив, а Семенченко зрізав м'яч у власні ворота, після цього він на 23-й хвилині з другої спроби пробив Сухова.

На 29-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Корсун, який у швидкій контратаці замкнув передачу Абакшина. На 36-й хвилині матчу Мельник порушив правила і через фол, яким став шостим командним, був призначений пенальті. Дієго потужним ударом "прошив" нашого голкіпера.

Відео дня

Чемпіонат світу-2024, 1/2 фіналу

Україна – Бразилія – 2:3

Голи: Чернявський, 17:03, Корсун, 28:56 – Семенченко, 20:36 (автогол), Дієго, 22:00, 35:50 (пенальті)

За бронзу українці поборються з командою, яка програє у матчі Франція – Аргентина. Матч за третє місце відбудеться 6 жовтня.

Україна вже вдруге у своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося аж у 1996 році, тоді наша збірна посіла 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

Виступ збірної України на Чемпіонаті світу з футзалу

29 вересня українська збірна з футзалу перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.

Матч четвертьфіналу чемпіонату світу з футзалу відбувся у Ташкенті на "Хумо Арені", збірні України та Венесуели змагалися за путівку до півфіналу. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

Голи за збірну України забивали: Даниїл Абакшин (5, 16,18), Петро Шотурма (14), Назар Швед (20), Ростислав Семенченко (21), Олександр Сухов (27), Ігор Чернявський (32), Микола Микитюк (38).

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