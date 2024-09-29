Українці перемогли збірну Венесуели з рахунком 9:4

Українська збірна з футзалу перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.

Матч четвертьфіналу чемпіонату світу з футзалу відбувся у Ташкенті на "Хумо Арені", збірні України та Венесуели змагалися за путівку до півфіналу. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

Голи за збірну України: Даниїл Абакшин (5, 16,18), Петро Шотурма (14), Назар Швед (20), Ростислав Семенченко (21), Олександр Сухов (27), Ігор Чернявський (32), Микола Микитюк ( 38)

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Голи Венесуели: Мілтон Франсія (6), Хесус Віамонте (16), Альфредо Відаль (17), Рафаель Морільо (30)

Цікаво, що один із голів - на рахунку голкіпера Олександра Сухова.

Україна вже вдруге у своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося аж у 1996 році, тоді наша збірна посіла 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за київським часом.

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