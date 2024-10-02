Чемпіони України розгромно поступилися італійській "Аталанті".

Донецький "Шахтар" зазнав розгромної поразки у другому матчі групового раунду футбольної Ліги чемпіонів. На умовно власному полі (стадіон "Арена АуфШальке" у німецькому Гельзенкірхені) чемпіони України поступилися італійській "Аталанті".

Гра розпочалася з доволі швидкого голу італійців - на 20-й хвилині відзначився Джимсіті.

Вже під завісу першого тайму "Аталанта" розвинула свій успіх - гол "у роздягальню" чемпіонам України забив Лукман.

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Майже одразу після перерви Белланова встановив, як виявилося, остаточний рахунок матчу - 3:0 на користь "Аталанти".

Виступ донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2024/25

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" стартував з нічиєї у Лізі чемпіонів. У стартовому матчі "гірники" розписали нульову нічию з італійською "Болоньєю".

Чемпіони України ледь не повели в рахунку в дебюті матчу, але Судаков не зміг реалізувати пенальті. У підсумку жодна з команд не змогла досягнути успіху - 0:0.

Додамо, що в наступному матчі ЛЧ "Шахтар" 22 жовтня у Лондоні зустінеться з "Арсеналом".

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