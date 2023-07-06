Денис Бойко підписав контракт з житомирським клубом на один сезон.

Колишній голкіпер київського "Динамо" і збірної України Денис Бойко став гравцем "Полісся".

Про перехід 35-річного футболіста повідомив генеральний директор житомирського клубу Володимир Загурський.

"Футбольний клуб "Полісся" діє в тому стратегічному напрямку, який визначив президент клубу Геннадій Буткевич, а саме - баланс між досвідом і молодістю.

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Денис Бойко - це гравець, який має за своїми плечима чималий досвід виступів на найвищому рівні. Ми раді привітати такого досвідченого гравця в нашій команді і переконані, що робота Дениса Бойка принесе свої плоди для житомирського клубу", - наводить слова Загурського офіційний сайт "Полісся".

Бойко перейшов в "Полісся" на правах вільного агента. Він підписав контракт з житомирським клубом терміном на один рік.

Попереднім клубом Дениса було київське "Динамо". Його угода з "біло-синіми" закінчилася в червні цього року.

За київське "Динамо" голкіпер зіграв 108 матчів. З "біло-синіми" він один раз ставав чемпіоном України, два рази вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.

Також Денис Бойко виступав за "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", турецький "Бешикташ" та іспанську "Малагу".

За національну збірну України воротар зіграв 7 матчів.

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