Колишній голкіпер київського "Динамо" і збірної України Денис Бойко став гравцем "Полісся".
Про перехід 35-річного футболіста повідомив генеральний директор житомирського клубу Володимир Загурський.
"Футбольний клуб "Полісся" діє в тому стратегічному напрямку, який визначив президент клубу Геннадій Буткевич, а саме - баланс між досвідом і молодістю.
Денис Бойко - це гравець, який має за своїми плечима чималий досвід виступів на найвищому рівні. Ми раді привітати такого досвідченого гравця в нашій команді і переконані, що робота Дениса Бойка принесе свої плоди для житомирського клубу", - наводить слова Загурського офіційний сайт "Полісся".
Бойко перейшов в "Полісся" на правах вільного агента. Він підписав контракт з житомирським клубом терміном на один рік.
Попереднім клубом Дениса було київське "Динамо". Його угода з "біло-синіми" закінчилася в червні цього року.
За київське "Динамо" голкіпер зіграв 108 матчів. З "біло-синіми" він один раз ставав чемпіоном України, два рази вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.
Також Денис Бойко виступав за "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", турецький "Бешикташ" та іспанську "Малагу".
За національну збірну України воротар зіграв 7 матчів.