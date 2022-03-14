Денис Бойко висловився про вторгнення російських військ в Україну.

Футболіст київського "Динамо" Денис Бойко емоційно звернувся до російських окупантів, які напали на Україну.

У своєму Instagram відомий голкіпер опублікував фото Андрія Ярмоленка, який заплакав після забитого гола в матчі АПЛ, і супроводив його підписом. Футболіст не став підбирати слів на адресу окупантів.

"Визволителі їб***і. Ви змушуєте наш народ страждати і плакати замість того, щоб радіти і сміятися.

Вам повернеться вся та біль, яку ми відчули на собі. Горіть у вогні, нелюди. Слава Україні", – написав Бойко.

Нагадаємо, по ходу кар'єри Денис Бойко виступав за "Динамо", київський ЦСКА, "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", турецький "Бешикташ" та іспанську "Малагу", а в 2018 році повернувся в "Динамо".

З "Динамо" Бойко один раз ставав чемпіоном України, двічі - володарем Кубка країни, два рази вигравав Суперкубок України. З "Дніпром" воротар доходив до фіналу Ліги Європи, а з "Бешикташем" став чемпіоном Туреччини.

У складі збірної України Бойко провів сім матчів.

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