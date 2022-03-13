Андрій вийшов на заміну та приніс "Вест Хему" перемогу.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко вперше після початку війни взяв участь в матчі чемпіонату Англії. 32-річний українець розпочав поєдинок проти "Астон Вілли" на лаві запасних.

На 52-й хвилині головний тренер "Вест Хему" Девід Моєс випустив Андрія і той відкрив рахунок на 70-й хвилині.

Ярмоленко відсвяткував гол емоційно: підняв руки догори, впав на коліна і заплакав. Його рідний Чернігів зараз переживає жахіття війни.

Це другий гол для Андрія в цьому сезоні за "Вест Хем". Перший був забитий на груповому етапі Ліги Європи восени. Зауважимо, що Ярмоленко перервав тривалу гольову засуху. Перед цим українець забивав в АПЛ востаннє 26 липня 2020 року і також у ворота "Астон Вілли".

"Вест Хем" - "Астон Вілла" - 2:1

Голи: Ярмоленко, 70, Форнальс, 82 - Ремзі, 90

"Щодня армія Росії вбиває українців. Складно думати про футбол, але момент з голом був дуже емоційним. Не знаю, що казати. Хочу подякувати команді та вболівальникам за підтримку. І всім британцям, вони нас реально підтримують. Я намагаюся віддаватися на полі, але не все виходить, бо за останні тижні я тренувався рази 3 чи 4. Важко працювати, коли думаєш про своїх співвітчизників в Україні", - сказав Ярмоленко після гри.

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