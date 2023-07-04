Румунський фахівець хоче доопрацювати свій контракт з киянами до кінця.

Головний тренер київського"Динамо" Мірча Луческу поділився планами на найближче майбутнє.

Румунський фахівець повідомив, що планує доопрацювати до кінця свій контракт з "біло-синіми".

"Я готовий до роботи. У мене не було достатнього часу на відновлення після операції, всього місяць з невеликим. Тоді мені потрібно було якомога більше ходити. І зараз я повинен постійно рухатися.

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У мене контракт з "Динамо" до 31 травня, І я обов'язково допрацюю його до кінця, якщо дозволить здоров'я.

Що потім? Подивимося, це, знову ж таки, залежить від мого здоров'я. Подивимося, як мій організм відреагує на повернення до активної роботи після того, як я переніс операцію.

Всі дуже добре знають, що означає конкуренція. Але зараз я більше не перебуваю в ситуації, коли можу будувати плани на наступні п'ять років. Тепер я просто насолоджуюся життям і своєю роботою день у день, з місяця в місяць", - наводить слова Луческу ресурс Динамо Київ від Шурика.

Нагадаємо, Мірча Луческу зайняв пост головного тренера "Динамо" влітку 2020 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли три трофеї: чемпіонат України, а також Кубок і Суперкубок країни.

У квітні цього року румунський фахівець повідомив про відхід на лікарняний, йому зробили операцію на нозі. Тимчасовим тренером "Динамо" був призначений Олександр Шовковський.

У минулому сезоні київський клуб фінішував на четвертому місці в УПЛ.

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