Головний тренер"Динамо" Мірча Луческу після матчу проти "Шахтаря" зробив важливу заяву.
Румунський фахівець повідомив, що через операцію на нозі він змушений піти на лікарняний. Луческу також зазначив, що у його відсутності командою керуватиме Олександр Шовковський.
"З цього моменту я вирушаю на операцію через проблеми з суглобами. З цього моменту Шовковський - виконуючий обов'язки тренера. Ми будемо разом контролювати ситуацію.
Операцію я зроблю в Києві, хоча міг би зробити її в іншій країні, але вважаю, що важливо залишитися поруч з командою, залишитися в Україні", - заявив Луческу на прес-конференції.
Додамо, що Олександр Шовковський увійшов до тренерського штабу "Динамо" у січні цього року. До цього легендарний воротар працював у тренерському штабі національної збірної України.
Нагадаємо, "Динамо" в рамках 22-го туру зіграло внічию з "Шахтарем". У складі киян фантастичним голом зі штрафного відзначився Олександр Андрієвський.
Після 22-х турів "біло-сині" посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 41 очком в активі.
У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти харківського "Металіста". Гра запланована на 28 квітня.