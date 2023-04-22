Мірчі Луческу зроблять операцію на нозі.

Головний тренер"Динамо" Мірча Луческу після матчу проти "Шахтаря" зробив важливу заяву.

Румунський фахівець повідомив, що через операцію на нозі він змушений піти на лікарняний. Луческу також зазначив, що у його відсутності командою керуватиме Олександр Шовковський.

"З цього моменту я вирушаю на операцію через проблеми з суглобами. З цього моменту Шовковський - виконуючий обов'язки тренера. Ми будемо разом контролювати ситуацію.

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Операцію я зроблю в Києві, хоча міг би зробити її в іншій країні, але вважаю, що важливо залишитися поруч з командою, залишитися в Україні", - заявив Луческу на прес-конференції.

Додамо, що Олександр Шовковський увійшов до тренерського штабу "Динамо" у січні цього року. До цього легендарний воротар працював у тренерському штабі національної збірної України.

Нагадаємо, "Динамо" в рамках 22-го туру зіграло внічию з "Шахтарем". У складі киян фантастичним голом зі штрафного відзначився Олександр Андрієвський.

Після 22-х турів "біло-сині" посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 41 очком в активі.

У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти харківського "Металіста". Гра запланована на 28 квітня.

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