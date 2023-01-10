Знаменитий воротар стане асистентом Мірчі Луческу.

Легендарний голкіпер Олександр Шовковський повертається до київського "Динамо" після шестирічної перерви.

Як повідомляє "Динамоманія", 48-річний українець стане асистентом головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу замість хорвата Огнена Вукоєвича, який очолить "Осієк".

Донедавна Шовковський працював асистентом головного тренера національної збірної України Олександра Петракова. Угода Олександра з УАФ була розрахована до кінця минулого року і не була продовжена.

Відео дня

Нагадаємо, на зимову перерву "Динамо" пішло на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Підопічні Мірчі Луческу не пробилися в євровесну, вилетівши з групового раунду Ліги Європи.

Свій наступний матч в УПЛ команда проведе навесні. В рамках 16-го туру "Динамо" в домашньому матчі зустрінеться з "Інгульцем", базовий день туру - 4 березня.

Олександр Шовковський: кар'єра та досягнення

Шовковський грав за "Динамо" з 1993 по 2016 рік. Він є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів за клуб. На рахунку легендарного воротаря 636 ігор у футболці киян у всіх турнірах.

У складі "Динамо" Олександр 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів перемагав у Кубку України і 6 разів завойовував Суперкубок України.

За збірну України Олександр Шовковський зіграв 92 матчі.

Вас також можуть зацікавити новини: