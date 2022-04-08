Знаменитий український футболіст веде інформаційну війну проти РФ.

Легендарний екс-воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський, який зараз працює помічником у тренерському штабі Олександра Петракова в національній збірній України, продовжує вести боротьбу з країною-агресором на інформаційному фронті.

На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував пост, в якому потролив росіян.

"Країна орків навіть не здатна на своїй мові промовити: "Я переможу", – написав Шовковський, прикріпивши карту України в синьо-жовтих кольорах.

Раніше Олександр Шовковський емоційно висловився про військові злочини, які вчинили російські солдати в Бучі та інших містах України.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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