Легендарний екс-воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський, який зараз працює помічником у тренерському штабі Олександра Петракова в національній збірній України, продовжує вести боротьбу з країною-агресором на інформаційному фронті.
На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував пост, в якому потролив росіян.
"Країна орків навіть не здатна на своїй мові промовити: "Я переможу", – написав Шовковський, прикріпивши карту України в синьо-жовтих кольорах.
Раніше Олександр Шовковський емоційно висловився про військові злочини, які вчинили російські солдати в Бучі та інших містах України.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.