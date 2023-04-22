"Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию в центральному матчі 22-го туру УПЛ.

У суботу, 22 квітня, відбувся центральний матч 22-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Динамо" і "Шахтар".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася з рахунком 1:1.

Футболісти "Шахтаря" відкрили рахунок у дебюті зустрічі - на 12-й хвилині потужним ударом з дальньої дистанції гол забив Тарас Степаненко.

На 82-й хвилині Олександр Андрієвський забив фантастичний гол прямим ударом зі штрафного, зрівнявши рахунок у грі.

"Динамо" - "Шахтар" - 1:1

Голи: Андрієвський, 82 - Степаненко, 12

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Андрієвський, Беніто, Буяльський, Волошин, Ванат

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Гочолеішвілі, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре

Огляд матчу:

Після 22-х турів в активі "Шахтаря" 53 набраних очки. "Гірники" посідають перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Зорю" на 7 балів. "Динамо" з 41 балом йде на четвертій сходинці.

У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста", а "Шахтар" зустрінеться з "Колосом".

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