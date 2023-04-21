Центральним матчем туру стане битва "Динамо" і "Шахтаря".

З 21 по 24 квітня будуть зіграні матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Вісім матчів туру були розбиті на чотири ігрові дні.

Стартує тур у п'ятницю, 21 квітня, поєдинком луганської "Зорі" проти "Колоса".

Відео дня

У суботу, 22 квітня, будуть зіграні три матчі: "Ворскла" зустрінеться з "Металістом", "Верес" прийме "Минай", а "Динамо" в центральній битві туру зіграє проти "Шахтаря".

У неділю, 23 квітня, відбудуться дві гри: "Металіст 1925" відправиться в гості до "Львова", а "Кривбас" прийме на своєму полі "Чорноморець".

У понеділок, 24 квітня, "Дніпро-1" зіграє проти "Руха", а "Інгулець" поміряється силами з "Олександрією".

Розклад матчів 22-го туру УПЛ

21 квітня

15:00 "Колос" - "Зоря", пряма трансляція - Setanta Sports

22 квітня

13:00 "Ворскла" - "Металіст", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Верес" - "Минай", пряма трансляція - Setanta Sports

17:00 "Динамо" - "Шахтар", пряма трансляція - 2+2

23 квітня

13:00 "Львів" - "Металіст 1925", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Кривбас" - "Чорноморець", пряма трансляція - Setanta Sports

24 квітня

13:00 "Дніпро-1" - "Рух", пряма трансляція - УНІАН

15:00 "Олександрія" - "Інгулець", пряма трансляція - Setanta Sports

Турнірне становище команд в УПЛ

На першій позиції в турнірній таблиці УПЛ йде донецький "Шахтар", який набрав 52 очки (21 матч). Друга позиція за "Дніпром-1" - 45 очок (20 матчів). На третій сходинці з 43 балами йде луганська "Зоря" (21 матч). На четвертому місці "Динамо" Київ - 40 балів за 21 зіграний матч.

У зоні вильоту знаходяться "Верес" (13-е місце, 20 очок), "Металіст" (14-е місце, 19 очок), "Рух" (15-е місце, 19 очок) і "Львів" (16-е місце, 13 очок).

Вас також можуть зацікавити новини: