"Біло-сині" знову втратили очки в чемпіонаті.

У матчі 21-го туру Української Прем’єр-ліги "Динамо" в гостях зіграло внічию проти "Руху". Головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував цю зустріч з акцентом на рішення арбітрів.

"Сьогодні була дуже хороша гра між двома командами, "Рух" був дуже сконцентрований, добре підготувалися до нас, грали агресивно. Проблема в тому, що рефері дозволяли грати супернику дуже агресивно, було багато жовтих карток, які незрозуміло за що давалися, і не давав тоді, коли це було треба.

Та сама проблема була у нас в матчі з "Інгульцем", але, перш за все, хотілося б сказати, що "Рух" дійсно дуже добре підготувався до цього матчу", - відзначив румунський спеціаліст на прес-конференції.

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Луческу зауважив ще загальний стан "Динамо". Тренер нагадав, що він втратив велику когорту гравців і поки ще не знайшов їм заміну.

"Зараз "Динамо" знаходиться у важкій ситуації, у важкому періоді перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів рівня "Динамо", а хто ні, з ким ми будемо працювати в наступному сезоні. Все це дуже важливо, зараз в нас час перебудови.

Дуже погано, що ми втратили 11 гравців. Зараз прийшов час тих, хто тоді був нашим резервом, ми просимо їм допомогти нам, але на цей момент не всі можуть бути корисними для "Динамо", - сказав Луческу.

Після цієї нічиї "Динамо" продовжує бути на четвертому місці. Від першого "Шахтаря" у киян відрив дев’ять очок, а від другого "Дніпра-1" п’ять балів. "Біло-сині" також мають однакову кількість залікових пунктів з "Зорею", однак у всіх суперників є мінімум одна гра у запасі (у дніпрян їх дві).

Наступний матч "Динамо" проведе проти "Шахтаря". Зустріч запланована на 22 квітня у Києві.

Відзначимо, що Мірча Луческу тренує "Динамо" з літа 2020-го року. Його поточний контракт дійсний до червня 2024-го року.

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