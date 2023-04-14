Кияни не змогли втримати переможний результат.

У рамках 21-го туру Української Прем’єр-ліги львіський "Рух" приймав київське "Динамо". Матч відбувся на стадіоні "Арена-Львів".

Рахунок був відкритий на 16-й хвилині. Владислав Ванат в дотик замкнув простріл легіонера Беніто. Восьмий гол для нападника у цьому сезоні, однак перша результативна передача нігерійця у складі "Динамо" взагалі.

Ще до кінця першого тайму "Рух" зумів відігратися завдяки Олексію Довгому. Для півзахисника цей гол став п’ятим у сезоні.

У другому таймі команди голів не забивали. Матч завершився з рахунком 1:1.

Рух – Динамо 1:1

Голи: Довгий 41 - Ванат 16

Рух: Паньків, Довгий (Притула 69), Климчук, Соломон-Отабор, Підгурський, Мисик (Альваренга 69), Дідик (Холод 11), Бренер (Карабін 88), Лях, Роман, Слюсар

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш 46), Ванат (Рамірес 64), Лонвейк (Андрієвський 64), Тимчик, Дячук, Буяльський, Дубінчак, Беніто (Царенко 46)

Попередження: Притула 82 - Попов 13, Дячук 20, Андрієвський 65

Голи матчу:

0:1, Ванат

1:1, Довгий

Після цього поєдинку кияни продовжують перебувати на четвертому місці в УПЛ. В активі "Динамо" 40 очок – так ж кількість і у третьої "Зорі". Однак у луганців є ще два матчі у запасі. Розрив між першим "Шахтарем" і "біло-синіми" тепер складає дев’ять залікових пунктів.

"Рух" завдяки набраному балу зрівнявся за очками з "Вересом". Однак львів’яни продовжують перебувати на 14-му місці УПЛ із 16-ти.

Наступний матч "Динамо" проведе проти "Шахтаря". Зустріч запланована на 22 квітня у Києві. "Рух" теж зіграє з конкурентом - "Інгульцем" 19 квітня. Це буде перенесений матч 10 туру.

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