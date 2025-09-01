За даними інсайдерів, іспанці могли активувати клаусулу за українського форварда.

Український нападник Владислав Ванат перейшов з київського "Динамо" в іспанську "Жирону" на постійній основі. Про це повідомляє пресслужба киян.

"Найкращий бомбардир УПЛ сезонів 2023/2024 та 2024/2025 пройшов медогляд в Іспанії та підписав контракт із представником Ла Ліги. Владислав – вихованець нашого клубу. Він пройшов багаторічний шлях від клубної академії до чемпіонства з "Динамо" та регулярних запрошень до збірної України", – повідомили в "Динамо".

Офіційно інформація про вартість трансферу не розкривається. Однак футбольний інсайдер Фабріціо Романо напередодні повідомив, що "Жирона" сплатила клаусулу за українського форварда, яка становить 20 млн євро.

Тим часом в офіційному акаунті в соцмережі X (колишній Twitter) "Жирона" випустила відео з презентацією Ваната. В підписі до відео пресслужба іспанського клубу вказала український паспорт та додала напис "Ще один в нашу колекцію". Ймовірно, йдеться про те, що ще один українець став гравцем "Жирони".

Нагадаємо, наразі за "Жирону" виступає ще один українець – правий вінгер Віктор Циганков. Також до 2024 року за іспанський клуб виступав інший український нападник Артем Довбик. Він встиг відіграти за "Жирону" один сезон та став власником трофея Пічічі за найбільшу кількість голів у чемпіонаті протягом сезону. У серпні 2024 року Довбик перейшов до італійської "Роми".

Інші гучні трансфери українців

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що український футболіст Георгій Судаков перейшов з донецького "Шахтаря" до португальскої "Бенфіки". Повідомлялося, що 22-річний футболіст перейшов до клубу на правах оренди до кінця сезону 2025/26 з обовʼязковою опцією викупу.

Тим часом фанати "Марселя" влаштували протест проти переходу до клубу українського футболіста Олександра Зінченка.

