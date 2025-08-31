Український футболіст Георгій Судаков, який захищав кольори донецького "Шахтаря", офіційно став гравцем португальського футбольного клубу "Бенфіка". Про це команда оголосила на своєму сайті.
Півзахисник виступатиме в "Бенфіці" під 10 номером. Зазначається, що 22-річний футболіст перейшов до клубу з "Шахтаря" на правах оренди до кінця сезону 2025/26.
"Зазначена угода включає обов'язкову умову щодо остаточного переходу спортивних прав гравця, починаючи з сезону 2026/27, за суму 20 250 000 євро та передбачає змінну винагороду, пов'язану з індивідуальними та колективними цілями, у максимальному розмірі 5 000 000 євро. Таким чином, загальна вартість трансферу може сягнути 25 250 000 євро", – йдеться в заяві "Бенфіки".
Сам Судаков зворушливо звернувся до фанатів "Шахтаря". В соцмережі Instagram він опублікував допис, де зазначив, що донецький клуб був для нього більшим, ніж просто клуб: "Це моя сім’я, моя історія, моє дитинство і юність".
"Разом ми переживали великі перемоги й складні моменти, але завжди залишалися єдиними. Ваша підтримка на трибунах і поза ними робила мене сильнішим, і за це я вам безмежно вдячний. Моє серце завжди буде з вами, і де б я не грав – я залишаюся вашим хлопцем із донецького "Шахтаря". Шановна "Шахтар"-сім’я! Я хочу подякувати клубу за роки довіри, підтримки та професійного розвитку. Для мене було честю захищати кольори "Шахтаря" та представляти Україну на європейській арені", – написав футболіст.
Новини футболу
Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад команди на відбір Чемпіонату світу-2026. Дебютні виклики отримали Олег Очеретько і Тарас Михавко.
Тим часом у ЗМІ повідомляли, що гравець збірної України з футболу та ФК "Динамо" Владислав Ванат може перейти в інший клуб під час літнього трансферного вікна. Йдеться про "Жирону".