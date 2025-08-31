До кінця сезону 2025/26 він виступатиме на правах оренди, але угода передбачає обовʼязкову опцію викупу.

Український футболіст Георгій Судаков, який захищав кольори донецького "Шахтаря", офіційно став гравцем португальського футбольного клубу "Бенфіка". Про це команда оголосила на своєму сайті.

Півзахисник виступатиме в "Бенфіці" під 10 номером. Зазначається, що 22-річний футболіст перейшов до клубу з "Шахтаря" на правах оренди до кінця сезону 2025/26.

"Зазначена угода включає обов'язкову умову щодо остаточного переходу спортивних прав гравця, починаючи з сезону 2026/27, за суму 20 250 000 євро та передбачає змінну винагороду, пов'язану з індивідуальними та колективними цілями, у максимальному розмірі 5 000 000 євро. Таким чином, загальна вартість трансферу може сягнути 25 250 000 євро", – йдеться в заяві "Бенфіки".

Сам Судаков зворушливо звернувся до фанатів "Шахтаря". В соцмережі Instagram він опублікував допис, де зазначив, що донецький клуб був для нього більшим, ніж просто клуб: "Це моя сім’я, моя історія, моє дитинство і юність".

"Разом ми переживали великі перемоги й складні моменти, але завжди залишалися єдиними. Ваша підтримка на трибунах і поза ними робила мене сильнішим, і за це я вам безмежно вдячний. Моє серце завжди буде з вами, і де б я не грав – я залишаюся вашим хлопцем із донецького "Шахтаря". Шановна "Шахтар"-сім’я! Я хочу подякувати клубу за роки довіри, підтримки та професійного розвитку. Для мене було честю захищати кольори "Шахтаря" та представляти Україну на європейській арені", – написав футболіст.

