Марта Костюк піднялася на 17-те місце в класифікації професіоналок, обійшовши Світоліну, яка зараз на 21-й позиції.

21-річна тенісистка Марта Костюк стала першою ракеткою України. Також вона оновила власний рекорд і стала національною лідеркою у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), йдеться на офіційному сайті WTA.

Як відомо, з 25 травня по 8 червня проходив турнір Ролан Гаррос-2024 у Франції в жіночому та чоловічому тенісі. За результати ігор, Костюк піднялася у світовому рейтингу WTA на три сходинки: з 20 на 17, чим оновила особистий рекорд. Тенісистка вдруге стала першою ракеткою України, у 2023 році вона тримала цей статус упродовж двох тижнів.

Так, Костюк обійшла відому українську тенісистку Еліну Світоліну, яка зараз займає 21 позицію. Однак, крім Костюк та Світоліної до першої сотні рейтингу WTA потрапили ще три українки, серед них: Даяна Ястремська (27-ме місце), Ангеліна Калініна (46-те) та Леся Цуренко, яка зараз на 59-му місці.

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Очолює рейтинг WTA полька Іга Свьонтек, яка набрала 11695 залікових балів. Другу сходинку посіла американка Корі Гауфф, вона випередила Аріну Сабаленко з Білорусі, яка, відповідно, опинилась на 3-му місці.

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Як писав УНІАН, вперше в історії Україна матиме двох тенісисток у топ-20 рейтингу WTA - Еліну Світоліну та Марту Костюк. Такі результати оприлюднили після турніру у Мадриді, який відбувся на початку травня.

Також відомо, що екс-перша ракетка світу завершила свою кар'єру. Йдеться про З0-річну іспанську тенісистку Гарбіньє Мугурусу, яка була 2-разовою переможницею турнірів Великого шолома. Останній свій матч вона зіграла ще в січні 2023 року, а повідомила про завершення кар'єри у квітні.

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