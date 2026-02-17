Український клуб 'Колос' розірвав контракт з футболістом, який напав на військового ТЦК

Данило Колесник був нападником у другому складі команди.

Футбольний клуб "Колос", що виступає в українській прем'єр-лізі, розриває контракт з гравцем Данилою Колесником, який похвалився бійкою з військовим ТЦК.

Нападник клубу опублікував в соцмережі відео конфлікту з представниками ТЦК. Судячи з відео, він вирішив завадити військовим проводити мобілізаційні заходи. У ТЦК виник конфлікт з іншим чоловіком. На відео Колесник стверджував, що той чоловік має відстрочку від мобілізації, оскільки є батьком трьох дітей. Дуже швидко футболіст видалив відео, але воно вже розлетілося у мережі.

Футбольний клуб виступив із заявою, про розірвання контракту зі своїм нападником другого складу команди, 24-річним Данилом Колесником.

"На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2", - йдеться у заяві.

У футбольному клубі зазначили, що принципово засуджують "будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових".

У Київському обласному ТЦК і СП також відреагували на бійку, засудивши дії футболіста. У повідомленні установи наголошується, що Колесник "повівся безвідповідально і байдуже по відношенню до військового, який виконував свої обов'язки".

"Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська", - зазначено у повідомленні ТЦК.

Спортсмена закликали приєднатися до ЗСУ для боротьби з російськими окупантами з припискою, що "нападник команди "Колос" цілком підходить для десантно-штурмових військ".

