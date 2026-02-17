Український клуб 'Колос' розірвав контракт з футболістом, який напав на військового ТЦК

Футбольний клуб "Колос", що виступає в українській прем'єр-лізі, розриває контракт з гравцем Данилою Колесником, який похвалився бійкою з військовим ТЦК.
Нападник клубу опублікував в соцмережі відео конфлікту з представниками ТЦК. Судячи з відео, він вирішив завадити військовим проводити мобілізаційні заходи. У ТЦК виник конфлікт з іншим чоловіком. На відео Колесник стверджував, що той чоловік має відстрочку від мобілізації, оскільки є батьком трьох дітей. Дуже швидко футболіст видалив відео, але воно вже розлетілося у мережі.
Футбольний клуб виступив із заявою, про розірвання контракту зі своїм нападником другого складу команди, 24-річним Данилом Колесником.
"На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2", - йдеться у заяві.
У футбольному клубі зазначили, що принципово засуджують "будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових".
У Київському обласному ТЦК і СП також відреагували на бійку, засудивши дії футболіста. У повідомленні установи наголошується, що Колесник "повівся безвідповідально і байдуже по відношенню до військового, який виконував свої обов'язки".
"Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська", - зазначено у повідомленні ТЦК.
Спортсмена закликали приєднатися до ЗСУ для боротьби з російськими окупантами з припискою, що "нападник команди "Колос" цілком підходить для десантно-штурмових військ".
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що квір-модельєра, засновника провокаційного театру моди "Орхідея" Михайла Коптєва мобілізували до лав ЗСУ. Він зазначив, що представники ТЦК зупинили його на вулиці пізно ввечері.