МОК вважає українських спортсменів перешкодою для російських, - правозахисники

Міжнародні правозахисники вважають, що у Міжнародного олімпійського комітету подвійні стандарти, які дозволяють приймати з "розкритими обіймами" російських спортсменів.

Українські спортсмени у великому спорті розглядаються як перешкода для відмивання заплямованої російської репутації у злочинній війні проти України.

Про це йдеться у заяві Міжнародної правозахисної організації Global Rights Compliance, яка занепокоєна рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відкликати акредитацію українського спортсмена Владислава Гераскевича та заборонити йому брати участь у змаганнях зі скелетону на зимових Олімпійських ігорах.

Правозахисники вважають, що позиція МОК суперечить тому, як комітет застосовує власні правила щодо російських спортсменів. Зокрема, порушуючи так звані "правила участі", МОК дозволив щонайменше 4 спортсменам із Росії брати участь в Іграх попри їхні очевидні прояви підтримки вторгнення Росії.

Крім того, під час змагань МОК дозволив італійському сноубордисту Роланду Фішналлеру виступати в шоломі з російським прапором, хоча прапор був забороненим символом на Іграх.

У зв’язку з цим, сказано, що досі немає пояснення, як МОК тлумачить ці відверто політичні прояви - фактичну підтримку грубих порушень міжнародного права.

На думку правозахисників, крім очевидних подвійних стандартів, поведінка МОК щодо Гераскевича свідчить про внутрішню суперечливість підходу. Зокрема, МОК заявив, що дозволить Гераскевичу виступати з чорною пов’язкою на знак пам’яті загиблих від російського вторгнення. Без пояснення залишається те, чому це допустимо, а фотографії тих, кого вшановують - ні.

Як вважають правозахисники, твердження МОК про заборону всіх форм самовираження не відповідає дійсності. З огляду на ці та інші суперечності, складається враження, що МОК більше занепокоєний власним дискомфортом (на суб’єктивній і дискримінаційній основі), ніж послідовністю та принциповістю щодо свободи вираження.

Правовий радник Global Rights Compliance Джеремі Піцці вважає, що Олімпійські ігри знову опиняються під загрозою через неспроможність МОК змістовно дотримуватися навіть власних мінімальних стандартів підтримки миру, солідарності та людської гідності.

"Знову російські спортсмени, які порушили правила нейтральності, приймаються з розкритими обіймами. Знову українські спортсмени розглядаються як перешкода для довгої традиції "sportswashing" злочинних дій Росії. Непослідовне застосування МОК правил щодо висловлювань свідчить про те, що Гераскевичу не мали забороняти виступати в його шоломі", - наголошує Піцці.

Скандал навколо Гераскевича

Як повідомляв УНІАН, український спортсмен Гераскевич мав намір виступати на зимових Олімпійських іграх у "Шоломі пам’яті", щоб вшанувати тих українських спортсменів, яких убила Росія під час повномасштабної війни проти України. За це його відсторонили від змагань.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Оліймпійський рух не повинен підігравати агресору. Глава держави зазначив, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час війни. Водночас, 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді.

