Уперше за 54 роки: Іспанія взяла золото на зимовій Олімпіаді

Востаннє золото для країни завойовував Фернандо Очоа у 1972 році.

Іспанія виграла золото на зимовій Олімпіаді вперше за 54 роки. Як зазначає Sport.ua, на Олімпійських Іграх-2026 у новому виді спорту скі-альпінізмі золоту медаль завоював Оріоль Кардона.

Так, медаль Кардони стала першою золотою для Іспанії на зимових Іграх за 54 роки. Востаннє золото для іспанців завойовував Фернандо Очоа у 1972 році.

Водночас у жіночому скі-альпінізмі бронзу завоювала Ана Алонсо. Тож на Олімпіаді-2026 Іспанія має дві медалі і наразі 18-те місце загального заліку.

Відео дня

Інші новини великого спорту

Як повідомляв УНІАН, Комісар Європейського Союзу з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі підняти їхні національні прапори.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці теж не поїдуть на Паралімпіаду в Італію.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що дозвіл піднімати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним - як з моральної, так і з політичної точки зору.

Як відомо, Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: