Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, до яких будуть допущені представники Росії та Білорусі.
Високопосадовець зробив відповідний допис на своїй сторінці у Facebook.
"Продовжуємо роботу з відсторонення рф та рб від світового спортивного руху.
Провів онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Обговорили подальші спільні дії щодо відсторонення спортсменів країн-агресорів від участі у міжнародних змаганнях.
Повномасштабна війна росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів. Представники рф і рб шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором. Це неприпустимо. Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.
Запропонував президентам всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій про недопущення таких випадків.
У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України. Запропонував також запрошувати президентів міжнародних федерацій в Україну. Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів. Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорів.
Спортивна спільнота єдина у своєму прагненні зробити спорт важелем впливу на світовий спортивний рух у боротьбі з агресором та недопущення до участі у міжнародних змаганнях спортсменів рф та рб.
Ми маємо спільно посилювати тиск на окупантів заради якнайшвидшого відновлення миру в Європі", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" під нейтральним статусом.