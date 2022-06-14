Повномасштабна війна росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, до яких будуть допущені представники Росії та Білорусі.

Високопосадовець зробив відповідний допис на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжуємо роботу з відсторонення рф та рб від світового спортивного руху.

Провів онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Обговорили подальші спільні дії щодо відсторонення спортсменів країн-агресорів від участі у міжнародних змаганнях.

Повномасштабна війна росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів. Представники рф і рб шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором. Це неприпустимо. Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.

Запропонував президентам всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій про недопущення таких випадків.

У разі допуску спортсменів рф та рб до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала росія проти України. Запропонував також запрошувати президентів міжнародних федерацій в Україну. Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів. Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорів.

Спортивна спільнота єдина у своєму прагненні зробити спорт важелем впливу на світовий спортивний рух у боротьбі з агресором та недопущення до участі у міжнародних змаганнях спортсменів рф та рб.

Ми маємо спільно посилювати тиск на окупантів заради якнайшвидшого відновлення миру в Європі", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" під нейтральним статусом.

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